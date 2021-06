La vaccination de la population avance à grand pas dans le pays, apportant une situation sanitaire favorable pour cet été.



Malgré la volonté, l'enthousiasme, le soutien de la Ville de Verviers et le souci de faire travailler des secteurs grandement touchés par la pandémie, le comité organisateur de Fiestacity s'est réuni et a conclu, à son plus profond regret, qu'il était impossible pour la seconde année consécutive d'organiser le festival Fiestacity cette année, même avec un report de quelques semaines.

Une des raisons principales est le manque de temps restant "pour organiser et financer un festival de qualité suffisante".

Mais la raison essentielle repose sur trop d’incertitudes "quant aux modalités de contrôle qu'imposeront les conditions sanitaires à la rentrée".

"Celles-ci sont déjà difficile à appliquer en général, mais cela devient presque impossible quand il s'agit d'un festival gratuit, dans l'espace public avec un libre-accès", explique le comité organisateur.

L'équipe s'active déjà pour préparer l'édition 2022.