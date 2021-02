Lors de sa dernière séance, le conseil communal s'est accordé sur le dépôt de candidature de la Ville à l'appel à projets "Communes pilotes Wallonie cyclable 2020" lancé par le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo).

A noter que cet appel à projets vise, via le versement d’une subvention, à soutenir les communes désireuses de mener sur leur territoire une politique volontariste en faveur du vélo utilitaire piétons. La subvention s’élève à 80% des travaux subsidiables avec un maximum de 1.200.000 euros; le financement complémentaire devant être apporté par la Commune.

Le collège communal en sa séance du 19 novembre 2020 a décidé de sélectionner l’axe «centre-ville/Maison Bois» comme axe principal à développer. Dans le cadre de cet axe, qui s'intègrerait dans le plan cyclable, l'idée serait de construire une passerelle pour relier le parc Peltzer et le parc de Séroule à Verviers.

Une consultation citoyenne



Pour Ecolo, ravit de ce projet, "cette passerelle ne peut avoir un sens que si elle s’intègre dans une stratégie globale et réaliste, qui réponde aux besoins concrets des cyclistes et piétons. Pour réussir, cette stratégie doit être à la fois co-construite et partagée par le plus d’acteurs publics et privés possible, à commencer par les usagers actuels et potentiels".

Alors que Ville de Verviers s’est engagée dans le cadre de « Wallonie Cyclable » à créer une commission communale consultative de citoyens cyclistes. Ecolo Verviers invite l’ensemble des formations politiques verviétoises "à mettre en place au plus vite cette commission citoyenne « mobilité douce », dans un esprit fédérateur pour Verviers et sur base de réelles connaissances d’usagers et de spécialistes dans ce domaine, avec le GRACQ Verviers notamment".

"Ce dossier semble emblématique pour incarner tant la participation citoyenne que la gouvernance efficace dont Verviers a tant besoin".