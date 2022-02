La directrice générale de la commune de Pepinster a reçu la lettre de démission du conseiller communal socialiste pepin Claude Dedye, a confirmé mercredi après-midi le bourgmestre Philippe Godin.

Le conseiller s'est rangé derrière la décision de son parti, qui réclamait sa démission, après qu'il ait avoué avoir donné 500 kilos de charbon destinés aux sinistrés pepins aux parents de sa compagne, Julie Beckers, également membre du conseil communal et cheffe du groupe Vivre Pepinster. C'est le bourgmestre lui-même qui avait dénoncé les faits et pris à partie l'élu en question lors du conseil communal de lundi soir. Claude Dedye avait reconnu les faits, qu'il avait qualifiés "d'erreur" et avait défendu sa compagne qui, avait-il expliqué, s'était opposée à son geste. Dans la foulée, le maïeur avait demandé aux deux conseillers de démissionner.

Demande similaire avait aussi été formulée par la fédération du PS de Verviers, désireuse de faire toute la lumière sur cette histoire: "M. Claude Dedye - qui a reconnu publiquement la matérialité des faits - est invité à remettre sans délai son mandat de conseiller communal à la disposition de sa liste", avait écrit dans un communiqué, la présidente Valérie Dejardin. Cette dernière a confirmé également la démission de l'intéressé. La commission de la fédération du PS de Verviers se réunira dans la soirée pour entendre ses deux conseillers. Ils risquent l'exclusion du parti. Elle les a par ailleurs déjà suspendus de toutes leurs fonctions internes au sein du PS.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Claude Dedye a expliqué les raisons de son geste: "Il n'y a pas que les sinistrés qui souffrent, la pauvreté touchait déjà bon nombre de personnes avant les inondations. Ma conception de l'aide aux personnes a été d'aider les sinistrés mais aussi toutes celles dans le besoin". De fait, le conseiller démissionnaire a été fort actif sur le terrain depuis les inondations de la mi-juillet.