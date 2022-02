Avec un calme olympien au détour d’un point à l’ordre du jour somme toute classique, le bourgmestre Philippe Godin a formulé une accusation pour le moins inattendue ce lundi au conseil communal, visant directement l’élu du groupe de l’opposition Vivre Pepinster. Le 15 décembre dernier, l’ancien président de l’USC et ex-échevin, alors actif au cœur du centre de dons de la gare, a en effet demandé à un transporteur de charbon, généreusement offert par une coopérative pour venir en aide aux sinistrés, d’en faire livrer une demi-tonne dans une habitation située à Goffontaine. Jusque-là, la demande passe inaperçue et le charbon y est effectivement envoyé.

Jusqu’à ce que l’information revienne aux oreilles de Philippe Godin, qui tique rapidement sur le lieu. "Ces dons ont été livrés à une personne qui n’a pas été impactée par les inondations alors que toute une série de personnes ont besoin d’aide. Vous savez très bien qui habite à cette adresse!" Philippe Godin ne souhaitant pas s’étendre davantage mais tout le monde aura compris (et vérifié) qu’il s’agit de la maison de membres de la famille de Julie Beckers, la compagne de Claude Dedye et cheffe de groupe du même parti politique que lui.

"Scandaleux"!

Révélation faite, la cheffe de groupe Julie Beckers s’est alors offusquée. "Scandaleux, le terme est scandaleux", a-t-elle lancé à Claude Dedye, faisant ainsi passer le message (véridique?) qu’elle n’était pas au courant des faits.

Si Claude Dedye a d’abord affirmé que cette livraison avait été faite chez des personnes sinistrées, mis au pied du mur preuve à l’appui par le bourgmestre, il a ensuite avoué ce qu’il a qualifié "d’erreur. Effectivement, je ne devais pas le faire. Je vais réparer et j’apporterai l’argent des kilos de charbon dans la caisse communale. Ce sera fait." Philippe Godin de plutôt qualifier les faits de "faute! Par rapport aux sinistrés, il n’y a pas de terme. Il est inadmissible que des détournements soient faits par un élu".

"La plupart des dons chez les sinistrés"

Tentant vainement de se défendre, Claude Dedye a affirmé que "depuis le jour des inondations, nous sommes sur le terrain et la plupart des dons ont été renvoyés chez les sinistrés". "Tous auraient dû l’être" a rétorqué le bourgmestre. "C’est scandaleux. Et ce n’est pas moi qui ai utilisé le terme, c’est votre compagne. Je demanderai que vous en tiriez les conséquences". En d’autres termes, le bourgmestre demande clairement la démission du couple. "Il est l’heure de prendre ta malette et de partir", a par ailleurs lancé furieux l’ancien échevin Jean Detiffe. Peu après, Claude Dedye a quitté la séance publique sans dire un mot, Julie Beckers justifiant alors son départ par des raisons personnelles et familiales. Reste à savoir ce qui sera décidé par Vivre Pepinster.