Après plus d’un mois de confinement et de fermeture de la plupart des petits commerces, Marylou Grosjean, 43 ans, gérante de Bergamote Fleurs à Pepinster fait le bilan.

Alors que les grandes surfaces vendent des fleurs et les jardineries ont pu rouvrir leurs portes au public, les fleuristes se voient toujours interdits de recevoir des clients dans leurs boutiques.

"Je suis bien consciente que les mesures prises sont importantes, mais j’ai un magasin qui peut permettre la distanciation sociale comme on le fait chez les petits commerçants qui vendent de la nourriture. Mon magasin de vente de fleurs est assez grand tandis que la partie vente de vins dans laquelle je viens de me lancer se trouve dans un autre grand bâtiment."

Et pour Marylou, Internet n’était pas vraiment une solution. "On avait la possibilité de vendre en ligne avec commande sur Internet et uniquement par livraison. Mais mon site Internet n’était pas adapté aux commandes. Il était uniquement une vitrine de mes réalisations. De plus, je travaille avec mon papa et ma maman et j’avais peur de les mettre en danger en livrant les produits."

La fleuriste a été contrainte de s’adapter. "Depuis mardi, nous livrons les clients qui nous passent des commandes par Internet. Nous aurons des masques et des gants et nous respecterons scrupuleusement les recommandations de distanciation. Nous avons reçu des directives de l’Union Royale des Fleuristes de Belgique. Pour chaque livraison, un bon de commande sera imprimé pour justifier le déplacement."

Mais s’adapter aux commandes sans contact avec le client, c’est aussi modifier le rapport. "Je dois chaque fois prendre beaucoup de temps pour contenter au mieux les clients. On doit beaucoup parler pour découvrir ce qu’ils aiment. Ils doivent aussi me faire confiance, ce qui est le cas de mes clients habituels."

Depuis le début de la crise, le chiffre d’affaires a fondu comme neige au soleil. "La concurrence est déjà rude en temps normal, mais là, il n’y a pratiquement plus de revenus alors que c’est la plus grosse période de l’année. Il est temps qu’une vie, à peu près, normale reprenne."