C’est un véritable drame qui s’est déroulé à Pepinster dans la province de Liège. En effet, la Vesdre est sortie de son lit et a tout détruit sur son passage. Les eaux sont montées jusqu’à plus de deux mètres. Les secours ont eu beaucoup de difficultés pour intervenir tant les conditions étaient dangereuses. Un canoë dans lequel se trouvaient cinq pompiers et trois habitants a chaviré. Les occupants ont été emportés.

Seuls les cinq pompiers ont été retrouvés par les secours. On redoute de retrouver les corps sans vie de ces disparus.

Les dégâts matériels sont également importants. Ainsi, une vingtaine de maisons ont été emportées par les flots déchaînés. Certains habitants se trouvaient peut-être encore dans leurs habitations lors des faits. Le bilan humain pourrait donc s’aggraver.

(...)