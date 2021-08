Le poste haute tension de Pepinster, endommagé par les inondations de la mi-juillet, a été remis en service, indique mardi Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. La réparation s'est achevée avec plus de 10 jours d'avance sur le calendrier initial. Toutes les infrastructures d'Elia sont désormais opérationnelles, précise encore l'entreprise.

Tout n'est toutefois pas terminé : les installations endommagées doivent continuer à être sécurisées "pour garantir l'alimentation électrique des régions concernées", ajoute Elia. Les équipes s'attellent à mettre en place une ligne de secours, qui devrait être disponible pour la fin de l'année.

Le poste haute tension de Pepinster, en province de Liège, était celui qui avait subi le plus de dommages à la suite des violentes inondations des 14 et 15 juillet, rappelle le gestionnaire. Sa remise en service plus tôt que prévu a été permise grâce à "la très bonne collaboration sur le terrain entre les équipes d'Elia, les co-contractants et les GRD (gestionnaires de réseau de distribution, NDLR) Ores et Resa", commente encore Elia.