Pepinster a été une des villes les plus touchées par les terribles inondations qui ont touché principalement la région liégeoise cette nuit et ce jeudi matin. Une dizaine de maisons ont été emportées sous la violence des eaux. Des habitants se sont réfugiés sur leurs toits tandis que d’autres sont recherchés par leurs proches. La page Facebook « Il s’en passe à Pepinster » propose de recenser les habitants qui sont recherchés. Alors que la décrue a commencé, les recherches débutent et l’entraide s’organise pour les sinistrés. « Un centre d'accueil et d'urgence est accessible à la gare de Pepinster », indique Michaël. « Nous avons besoin de vêtements chauds pour adultes, de lait premier âge et de sucettes pour bébé. Nous n'avons pas de réseau sur place donc pas possible de vous répondre, merci de vous présenter sur place. Encore merci pour votre aide et votre soutien. »

Les bonnes âmes proposent leur aide. « nous avons la possibilités de préparer de belles quantités de soupe avec des légumes des Potes iront à Cornesse avec l'aide des animateurs du Patro de Cornesse et quelques parents », précise Diego. Plusieurs sociétés de la région ont offert de la nourriture pour subvenir aux besoins des habitants. Des endroits sont prévus pour accueillir les sinistrés. « Suite aux inondations, le Hall du Paire est réquisitionné pour accueillir les personnes en difficultés », indique l’AGEF, l’Association des généralistes de l’est francophone. « Il ne remplira donc pas son rôle de centre de vaccination durant ces prochains jours. » Les vaccins seront réalisés au hall des Criées à Herve.