Ce mardi, neuf camions ont été contrôlés alors qu'ils circulaient sur une route qui leur est interdite à Pepinster.

Durant toute cette journée, la maison de police de Pepinster a organisé un contrôle roulage pour contrôler les camions qui se trouvaient route de Tancrémont à Pepinster. Un autre poste de contrôle se trouvait au pied de la rue Alfred Drèze.

Ainsi, de 10h00 à 19h00, trois inspecteurs, un motard, ainsi qu'un membre du SPF Transport étaient mobilisés sur le terrain

"Neuf camions étaient en infraction en venant de Banneux", indique la zone de police. Ces contrevenants encourent des amendes allant jusqu'à 1 500 euros.

"Trente-cinq camions ont été invités à prendre un autre itinéraire depuis la rue Alfred Drèze. Septante-trois véhicules et trois cyclomoteurs ont été contrôlés, et six procès d'avertissement rédigés", termine la zone de police.