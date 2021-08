Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) signale qu'il sera présent ce mardi 3 août, à Pepinster, afin d'apporter de l'aide aux commerçants et indépendants ayant été touchés par les inondations de la mi-juillet. Une permanence "Commerce" se tiendra à l'hôtel de ville, de 10 h à 18 h.

Une équipe pluridisciplinaire sera présente (juriste, aide administrative, conseiller financier,…) afin d'aider les commerçants et indépendants sinistrés à effectuer les démarches nécessaires en lien avec leur situation.

"C'est un vrai service de back-office administratif qui est ainsi proposé aux commerçants, en ce compris pour le suivi de leur dossier. Ceci tout à fait gratuitement et sans conditions d’adhésion au SNI", précise-t-on.

De plus, ce service s'adresse à tout commerçant ou indépendant impacté, qu'il soit actif dans la commune de Pepinster ou non. Les documents ad hoc à remplir seront mis à leur disposition.

Du côté de Verviers, une démarche similaire a été initiée. La gestion centre-ville Verviers Ambitions, en partenariat avec l'UCM, et l'association des commerçants (UCV) ont mis sur pied une permanence à la Société Royale de l'Harmonie à Verviers. Celle-ci est accessible à tous les commerçants de Verviers et Ensival ayant subi des dommages lors des inondations les lundis, mercredis et vendredis de 13 h 30 à 16 h.

Seront présents des experts juridiques, des fiscalistes de la caisse d'assurance sociale, des représentants des assurances, un conseil pour le prêt inondations de la Sowalfin. Ceux-ci pourront répondre aux questions des commerçants sinistrés et les aiguiller dans leurs démarches. Plus d'infos au 087/446 444.