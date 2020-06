En cause un article non accepté par la majorité pour parution dans le bulletin communal

Les tensions n'en finissent pas entre Défi et la majorité menée par le bourgmestre Philippe Godin (Pepin). Après la fin d'un conseil communal plus que mouvementé le 8 juin dernier, lors duquel 10 élus de la majorité sur 21 ont quitté la pièce dénonçant une fatigue des continuels battons mis dans les roues par le conseiller communal de l'opposition Jean-Marie Fafchamps (Défi), un nouvel éclat de verre a lieu entre les deux parties.

En cause ? Un article rédigé par Jean-Marie Fafchamps au nom de Défi et refusé par la majorité pour publication dans le bulletin communal prévu pour la mi-juillet.



"Publier dans le bulletin communal devient de plus en plus difficile, voire impossible", dénonce le conseiller communal de l'opposition. Sa dernière tentative concerne un article sur les possibilités du citoyen de se retourner contre le gestionnaire de voirie, et par extension la commune, en cas d'endommagement de son véhicule. Ainsi, peut-on lire sur la copie refusée : "Si vous avez été victime d’un accident ou si vous avez endommagé votre véhicule (suspension, pare-brise…) en raison d’ornières, trous, affaissements, différences de niveau dans la route, vous pouvez obtenir réparation auprès du gestionnaire de la voirie". Et de préciser quelques lignes plus bas : "Il faut noter que les communes ont l’obligation de veiller à la sécurité de toutes les voiries situées sur leur territoire (sauf les autoroutes) qu’elles en soient ou non propriétaires. Si vous pensez être victime d’une route défectueuse, vous devrez prouver le dommage et le lien de causalité".

Selon l'élu Défi, son article a une démarche uniquement "informative, pédagogique et démocratique". "Chaque article que je publie se veut des articles de vulgarisation des droits des citoyens", défend-il. L'homme se dit muselé par la majorité, précisant que l'article aura été directement refusé par la majorité sans passer par le comité de lecture dont il fait partie. Or, "il y a bien eu un comité de lecture ce jeudi soir", nous affirme le bourgmestre Philippe Godin.

Ne démordant pas de cette "atteinte à la liberté d'expression" le conseiller communal Défi se dit bien décidé à entamer une procédure en référé auprès du tribunal, "laquelle visera à interdire la publication du bulletin communal jusqu'à ce que le problème de fonds soit tranché".

"Pas de problème sur le fonds mais sur la forme"

Pour le bourgmestre Phillippe Godin, contacté par nos soins, cette réaction va trop loin. "On n'a eu qu'une matinée suite à son courriel pour donner une réponse, ce en quoi il entamait une procédure en référé. En réalité, le collège n'accepte pas l'article dans sa rédaction actuelle", explique-t-il. "On va lui demander de remanier son article pour que ça corresponde aux règles de ce qu'on peut publier. Le journal ne doit pas servir de tribune pour un groupe ou l'autre. On n'est pas contre l'information du citoyen mais le bulletin doit respecter un certain nombre de règles". Et pour le bourgmestre, il est clair qu'il ne s'agit pas ici d'un article neutre et d'information. En résumé, "nous n'avons pas de problème sur le fonds mais sur la forme de cet article".

A voir si cette réponse apaisera les esprits de l'opposant Défi.