Une histoire incroyable, qui aurait pu passer incognito, s’est jouée ce mardi matin à Pepinster et Trooz, la Vesdre étant la frontière entre ces deux communes. Un chien s’est jeté à l’eau pour sauver deux moutons d’une mort certaine.

"Vers 10 h ce mardi, je passais par hasard par là. Ma fille a une maison dans la vallée, je devais aller l’ouvrir. Et pour éviter le feu rouge à Nessonvaux, je remonte vers Trasenster ”, débute Jean Dethioux, citoyen de Drolenval (Pepinster).

En traversant le pont de Goffontaine, non loin de la station d’épuration, ce photographe amateur (il a toujours son appareil sur lui, pour capter les animaux de notre région) constate de la vie en contrebas. “ Au départ, je pensais que c’était un cochon, mais je me suis rendu compte que deux moutons étaient au milieu de la Vesdre. Et qu’un chien était proche d’eux, dans l’eau. Je me suis arrêté, le temps de me garer et je me suis rendu compte que ce chien (il devait en avoir l’habitude) avait déjà redirigé l’un des deux moutons hors de l’eau en le tirant avec les dents. Mais le mouton était devant un plan incliné (NDLR, côté Trooz). Pendant ce temps-là, l’autre mouton est allé se cacher dans une sorte de talus (NDLR, côté Pepinster). Le chien a retraversé la Vesdre pour le rejoindre. Il le mordait dans la laine pour le tirer hors de l’eau. ”

Jean s’approche de cette incroyable scène. “ Le chien m’a regardé, il m’a entendu parler et est parti. Mais j’ignore où. J’ai alors contacté les pompiers. Il y avait un troisième mouton plus loin, et encore d’autres à environ 150 mètres. Apparemment ils ont retrouvé un cadavre et certains moutons étaient blessés, en hypothermie. Ils ont posé des couvertures de survie sur eux. Ils pourraient appartenir à un Theutois… Mais ce n’est pas sûr. Vers midi, lorsque je suis parti, les pompiers étaient toujours sur place. Ils attendaient un vétérinaire. ”

Au total, neuf pompiers sont intervenus sur place, de 10 h 28 à 14 h 45. S’ils ne confirment pas la perte d’une bête, ils indiquent “ qu’il est très compliqué de retrouver le propriétaire. Six moutons étaient en difficulté et ils ont été transportés à la faculté vétérinaire de Liège ”.