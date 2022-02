Filip de Bruges est venu pour la 50e fois aider les sinistrés ce samedi. Et il est arrivé avec un cadeau concocté par une école de boulangerie !

Au fil des jours et des mois, il y a des visages et des personnes que les sinistrés de la vallée de la Vesdre n’oublient pas et sont contents de revoir pour leur donner un coup de pouce. Et le Brugeois Filip Vanden Berghe est