La transformation de la tour panoramique sur le site du fort de Battice est l’un des dossiers phares sur le plan touristique, historique mais aussi du devoir de Mémoire à Herve. Il s’agit de transformer l’ancienne construction métallique de l’Otan en une tour accessible au public qui pourra ainsi profiter d’une vue à 360 degrés sur le plateau de Herve jusqu’en Hautes Fagnes.

L’idée est de construire une structure en béton qui sera ensuite posée autour des armatures de l’ancienne tour. Deux plates-formes seront aménagées : l’une à 16 mètres du sol, et l’autre à 32,5 mètres de haut pour obtenir des points de vue intéressants pour les touristes. Un pavillon d’accueil du public sera également construit au pied de la tour ainsi qu’un ascenseur dans la colonne principale. L’une des faces sera vitrée pour bénéficier d’un panorama avec vision progressive.

"Le dossier financier a démarré fin 2016 par l’achat à la Défense Nationale, propriétaire du site, de 3000 m² de terrains autour de la Tour, pour un montant de 46 500 euros explique Philippe Dumoulin, échevin des Finances. S’ensuivirent les études de faisabilité et bien entendu la recherche de subsides pour financer l’ensemble de l’investissement". Au total, l’investissement s’élèvera à quelque 1 546 500 euros, financés par la Province en deux phases (75 000 euros d’abord, et un complément promis de 172 000 euros), le Commissariat Général au Tourisme (650 000 euros) et un subside du plan wallon d’investissement 2018 à hauteur de 586 000 euros. La Ville devrait intervenir pour 200 000 euros.

Un grand pas

"Depuis quelques jours le permis d’urbanisme est revenu approuvé. L’auteur de projet va pouvoir finaliser le dossier technique qui sera transmis au C.G.T. avant le passage lors d’une prochaine séance du Conseil communal", précise Bernard Allelyn, échevin de l’Urbanisme. De son côté, le bourgmestre dit se réjouir "de l’avancement positif de ce dossier qui participera à l’essor du tourisme". Et d’espérer un début des travaux en 2021.