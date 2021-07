C’est la raison pour laquelle la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé l’opération "Plaisir d’Apprendre" en partenariat avec les Communes et acteurs locaux désireux d’y prendre part.

Verviers a donc répondu présente pour prendre part au projet ! Grâce à la collaboration de l’Echevinat de la Jeunesse avec celui de l’Egalité des Chances et avec le service des Sports et le Plan de Prévention, différents cours seront dispensés dans les locaux de la rue de Hodimont 44 et 242 à Verviers.

56 élèves, de la 6ème primaire à la 5ème secondaire, pourront ainsi s’inscrire à l’aide du formulaire ad hoc et bénéficier d’un appui scolaire, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, durant la semaine du 2 au 6 août 2021.

L'inscription se fait en complétant un formulaire AVANT LE 16 JUILLET via l’adresse suivante : https://www.verviers.be/plaisirdapprendre.

Cette opération vise à lutter contre le décrochage scolaire. Elle a pour objectif d’apporter aux élèves une aide par le biais d’une remédiation ou d’un soutien scolaire dans les matières que sont le français, les mathématiques, les sciences et les langues étrangères.

Les cours de soutien scolaire dispensés seront couplés à des activités sportives et/ou culturelles. Par ailleurs, l’opération a également pour but de permettre l’engagement d’étudiant.e.s issu.e.s des Universités, des Hautes Ecoles ou des Ecoles supérieures des Arts pour assurer l’encadrement des élèves. L’appel à candidatures pour le recrutement des 7 encadrants a d’ores et déjà été lancé.

La crise sanitaire du Covid 19 a impacté fortement le milieu scolaire et notamment les écoles secondaires.