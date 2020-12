Ce mardi, deux cochons laineux, appelés aussi Mangalica, ont été pris en charge par le refuge Animal sans Toit situé à Viemme après avoir été castrés.

"Suite à une saisie ordonnée par l’unité nationale d’enquête de l’Afsca en novembre dernier, deux cochons laineux viennent de recevoir l’autorisation de rejoindre notre refuge suite à la levée de saisie", indique Fabrice Renard de l'association.

Il a été procédé à la castration des deux animaux. "Le porc Mangalica, est très rare puisqu'il s'agit d'une race hongroise de cochon rustique et laineux qui a failli disparaître il y a une trentaine d'années", explique Serge Belleflamme qui a réalisé les opérations. "En castrer deux, des adultes d'environ 100kg, c'est même exceptionnel... Vu leurs caractères et la dangerosité de leurs morsures, il valait mieux les stériliser et leur couper les crocs, et cela sur le terrain pour éviter le stress du transport."

"Ces animaux appartiennent à une race de cochon très rustique, proche du sanglier", indique Fabrice Renard de l'association. "Ils étaient errants dans la région de Plombières et ils avaient été placés en famille d’accueil chez un particulier disposant d’un espace isolé pour les accueillir le temps que l’état sanitaire des animaux soit en ordre et que la levée de saisie soit autorisée par l’Afsca. Une autorisation qui est arrivée le 4 décembre. Les cochons errants dont on ne connait pas la provenance doivent en effet passer des examens sanguins afin de prouver qu’ils sont sains afin d’éviter la propagation de maladies dans nos régions. Ces deux cochons n’ont jamais été réclamés et sont ainsi devenus la propriété du refuge Animal Sans Toi…t, venant ainsi grossir les rangs de notre petite troupe de suidés."

L'association a tenu à remercier " l’Afsca/Une qui a fait le nécessaire afin de sauver et mettre en sécurité ses deux beaux cochons prénommés Woinic et Arpad."