Grosse intervention, ce lundi soir, pour les pompiers de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau! Une vingtaine d’hommes ont été envoyés à Plombières, et plus précisément dans le bois de Beusdael (près du village de Sippenaeken).

Sur place, donc, plus de vingt pompiers et de nombreux véhicules, dont quatre camions-citernes. L’un d’eux a d’ailleurs été mis à disposition par la zone 6 (la zone de la Communauté germanophone, qui dispose de casernes à La Calamine et à Lontzen).

"Le chalet était totalement embrasé à notre arrivée, et visible de loin", a indiqué lundi soir Quentin Grégoire, commandant de la zone de secours. "Aucune victime n’est à déplorer mais le chalet est totalement détruit".