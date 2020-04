Le permis d’urbanisme a été accordé aux autorités communales.

Malgré la situation difficile que nous connaissons dans notre pays en raison du coronavirus, les administrations poursuivent le travail afin de faire avancer différents dossiers n’ayant pas de lien direct avec la crise sanitaire.

À Plombières, une bonne nouvelle est ainsi tombée en matière d’enseignement. Le permis d’urbanisme pour la construction d’une nouvelle école maternelle et primaire dans le village de Hombourg a en effet été accordé aux autorités communales.

Le futur établissement prendra place à hauteur de la rue de Sippenaeken, sur un vaste terrain acquis l’année dernière par la commune. Cet espace, situé à l’écart des principaux axes de circulation tout en restant proche du centre du village, se trouve à proximité du RAVeL de la Ligne 38.

“Cette nouvelle infrastructure sera facilement accessible à tous les usagers, puisque proche du centre et du RAVeL, tout en garantissant la sécurité des futurs élèves et de leurs parents qui bénéficieront, outre d’un vaste espace de vie, d’une zone de stationnement aisée, et ce dans les deux sens de la circulation”, explique-t-on chez les autorités locales.

5 millions d’euros

La prochaine étape de ce projet tourant aux alentours des 5 millions d’euros avec subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera la mise à l’ordre du jour du conseil communal du lancement d’un cahier des charges. Pour l’heure, pas encore de date de début des travaux, mais l’objectif est de pouvoir ouvrir l’école pour la rentrée des classes 2022… bien que tout cela pourrait être repoussé à plus tard en raison des conséquences de la crise sanitaire actuelle.