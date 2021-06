Étant donné que la situation sanitaire s’améliore à Verviers comme partout ailleurs en Belgique, le port du masque n’est plus obligatoire en rue, a indiqué la Ville de Verviers ce jeudi. Il reste cependant obligatoire dans les files d’attente, sur le marché, dans les commerces, les transports en commun, les administrations, les hôpitaux, chez les prestataires de soins,… et durant les événements de grande ampleur.

La Ville en profite pour rappeler "les dix trucs et astuces pour profiter pleinement de l’été" : se faire vacciner. "Plus il y aura de vaccinés, plus nous serons en sécurité" ; Se laver les mains régulièrement. Et continuer de suivre les autres règles d’hygiène, comme tousser et éternuer dans son coude ; Vous êtes malade ? Vous avez des symptômes ? Restez chez vous et contactez votre médecin ; Faites un autotest si vous n’êtes pas encore vacciné. Les autotests sont disponibles en pharmacie ; Privilégiez les activités plein air. Dehors, c’est plus sûr ; Se réunir à cinq est plus sûr qu’à cinquante. Toutes les personnes du groupe sont vaccinées ? Les masques peuvent alors tomber ; Aérez et ventilez les espaces intérieurs. Pour y éviter la formation d’un nuage viral ; Gardez encore un peu vos distances. Gardez une distance d’1,5 mètre jusqu’à ce que tout le monde ait été vacciné, c’est plus prudent ; Enfin, "même en voyage, restez prudents. Téléchargez le certificat covid numérique, téléchargez l’application Coronalert et informez-vous des mesures locales".

A.Q.