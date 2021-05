L’entreprise 3B déposait le 23 novembre dernier une demande de permis auprès des autorités communales de Herve en vue d’implanter une éolienne dans l’entité, plus exactement "Aux Haies". L’objectif de ce projet pour l’entreprise est d’intégrer une source d’énergie renouvelable dans l’alimentation en électricité de l’usine de Battice, réduisant ainsi les émissions de CO 2 liées à la consommation d’énergies d’origine fossile.

Le projet prévoit pour rappel l’implantation d’une éolienne d’une puissance de 2.2 à 2.99 MW, pour une production annuelle estimée à 6 à 7.5 GWh et une hauteur en bout de pale de 180 m.

Mais pour les riverains, dont une pétition a rassemblé 1 070 signatures, c’est "NON !". "La construction d’une éolienne de ce type, à cet endroit, entraînerait beaucoup trop d’impacts négatifs, tant collectifs qu’individuels, pour la population humaine et animale", critiquent les riverains. L’éolienne viendrait notamment altérer le paysage tandis que plusieurs familles subiraient les nuisances sonores ou "une dévaluation significative de leur bien immobilier".

Démarrée le 19 avril, l’enquête publique s’est clôturée ce mardi 4 mai, "avec plus de 1 000 réclamations reçues auprès de nos services, positives et négatives", indique l’échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire Bernard Allelyn (HDM) qui a présenté le point de clôture en collège ce jeudi. "On doit désormais les analyser, cela va prendre du temps."

Le collège communal devrait remettre son avis le 20 mai prochain.