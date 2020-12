Démarrée en 1993, l’opération "Verviers ma Ville, Solidaire" en est déjà à sa 26e édition. Une édition cette année particulière en raison de la pandémie qui a demandé l'ASBL de se réinventer.



L'opération entre dans sa phase active.

Les « écoles solidaires » s’activent dans la récolte de vivre pour une distribution prévue de mercredi à vendredi. "15 écoles sur 28 participent cette année", précise le président de l'ASBL Philippe Lagasse de Loch.

Les « Restos solidaires » ont permis la vente de plus de 440 repas « emportés » et une nouvelle action se profile fin janvier 2021. "Nous ferons un “Restos Solidaires BIS” les 28, 29 et 30 janvier 2021 avec un service à midi le vendredi 30. Des menus “no limit”, dans des rapports qualité-prix variables, avec ou sans vin".

- Les « Entreprises solidaires » multiplient leurs contributions en dons de production, de même que les Agriculteurs qui viendront déposer leur contributions ce vendredi au Relais Social. A noter que 40 parrains ont déjà fait don de 310 euros chacun.



- Les « Caddies solidaires » deviennent « 2020 code solidarité » dans plus de 14 grandes surfaces dès ce vendredi. Dans l’impossibilité de collecter des vivres, l’association fait en effet appel à la générosité sous forme de dons aux caisses des cinq grandes surfaces partenaires via un système de code-barres de bons d’un euro, trois euros ou au choix.