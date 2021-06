Tôt ce matin, les pompiers de la zone VHP sont intervenus dans le centre de Sprimont, rue Ferrer, pour un feu d'appartements. L’appel a eu lieu vers 1h00. Les pompiers de la zone 5-WAL sont également descendus sur place dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide, tout comme les pompiers de la zone 2 IILE et 3 Hemeco dans le cadre d'un renfort. À leur arrivée, le feu avait déjà touché l'ensemble du bâtiment comptant aussi une salle. Deux blessés légers ont été transportés à l’hôpital par l’ambulance d’Aywaille. Le Smur des Bruyères et l’ambulance de Hamoir sont également sur place.

© VHP

L'intervention s'est prolongée une bonne partie de la nuit et, malgré les importants moyens engagés (51 pompiers sur place avec 5 autopompes, 2 auto échelles et 4 citernes), l'immeuble a été totalement détruit, tout comme la salle jouxtant le bâtiment.

L'ensemble des occupants seront être relogés soit via des connaissances, soit via la commune.