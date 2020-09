Dans la discussion sur le financement de la zone de secours 6 de la province de Liège (celle qui couvre la Communauté germanophone), une solution semble se dessiner. C'est en tout cas ce qu'a appris Anne Kelleter, députée régionale d'Ecolo, dans la réponse à sa question parlementaire au ministre wallon des pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS).

Rappelons que l'accord du gouvernement wallon prévoit que les provinces contribuent davantage aux coûts des zones de secours. Ainsi, à partir de 2020, elles devront payer 20 % de ce que les communes ont payé jusqu'à présent. Cette part augmentera ensuite de 10 % par an jusqu'en 2024, de sorte que les provinces paieraient 60 % de la part des communes en 2024.

"Pour la zone d'assistance 6, qui couvre les neuf communes de la Communauté germanophone , cela signifierait que la province paierait environ 436 000 € supplémentaires en 2020. Ce serait un soulagement important et absolument nécessaire pour les finances de nos communes. Si vous regardez le budget de la Province de Liège, il apparaît clair qu'elle peut prendre en charge ces coûts sans devoir faire d'économies ailleurs", déclare Mme. Kelleter.

Le problème jusqu'à présent était que le ministre wallon en charge n'a pas voulu ordonner la Province de Liège de prendre en charge une partie du financement de la zone d'aide 6, car la Région wallonne n'est pas compétente pour les communes germanophones. D'autre part, ladite Communauté Germanophone ne peut pas dire à la province comment dépenser son argent car elle n'est pas responsable de la province.

"Je suis donc très heureuse que le ministre Dermagne, dans sa réponse à ma question, encourage la Province à négocier un accord de coopération avec la Communauté germanophone pour prendre en charge une partie du financement de la zone de secours 6", se réjouit Anne Kelleter.

La balle n'est donc plus dans le camp de la région mais dans celui de la province : "Cela me rend prudemment optimiste", dit la parlementaire, "car il y a des signes que la province veut traiter les communes germanophones de la même manière que leurs voisins francophones - en d'autres termes - veut participer au financement de la zone d'aide 6. J'incite maintenant le gouvernement de la communauté à prendre contact avec les responsables de la province et de négocier un accord qui allégera le fardeau financier des communes".