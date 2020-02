140 nouveaux panneaux installés chez nous.

Connaissez-vous le nom du ruisseau qui coule sous le pont que vous empruntez chaque jour pour aller au travail ? Ou celui de la rivière qui longe votre rue ? Non ?

C’est pourquoi il y a un an, des panneaux mentionnant le nom des cours d’eau ont commencé à apparaître dans les communes du bassin de la Vesdre.

Et ça continue… Menée par le Contrat de Rivière Vesdre avec la collaboration de ses Communes partenaires, cette action vise à faire prendre conscience aux habitants et aux passants de la présence des cours d’eau. Cela dans le but qu’ils y prêtent attention et qu’ils prennent davantage en compte l’impact de leurs gestes sur sa qualité et sur la vie aquatique. Parce que l’on respecte mieux ce que l’on connaît…

Près de 100 panneaux ont ainsi été installés le long de la Vesdre et de certains de ses affluents en 2019. 140 panneaux supplémentaires viennent d’être produits, grâce à un subside de la Province de Liège et à un soutien financier d’un partenaire privé.

C’est ainsi que le Bovegnée, le Chawion, l’Eschbach, le ruisseau du Fond des Gottes, le Géloury, la Hazienne, le Houlteau, la Pancherelle, le Ry Ponet, la Sawe, le Schimmerischerbach, le Soyeuru, la Walthinne et bien d’autres cours d’eau auront eux aussi leur nom visible aux yeux de tous, au bord des routes qui les franchissent…

Les Communes concernées par cette 2e série de panneaux sont : Baelen, Chaudfontaine, Eupen, Herve, Jalhay, Liège (Chênée), Limbourg, Olne, Pepinster, Raeren, Soumagne, Sprimont, Theux, Trooz, Verviers et Welkenraedt.