"Bonjour, j’ai rendez-vous à 12 h 40, j’ai été contactée par SMS, et dix minutes après, j’ai eu un rendez-vous, j’ai le code-barres et voici ma carte d’identité".

Comme 650 autres personnes âgées de plus de 65 ans et plus, et personnes à risque, Claudine (72 ans) s’est rendue ce lundi au Hall du Paire de Pepinster pour se faire vacciner. Un jour particulier puisque ce 15 mars marque le coup d’envoi de la vaccination pour le grand public. [...]