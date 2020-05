La ville lance les "Bon Go to Herve"

La crise sanitaire du COVID-19 et les mesures de confinement auront empêché beaucoup de commerçants d’ouvrir leurs portes durant plusieurs semaines.

Pour soutenir les commerces, le Collège communal de Herve a décidé d’adapter les chèques-commerces pour inciter ses citoyens à consommer local et de lancer l’action spéciale "Bon Go to Herve".

Pour rappel, depuis septembre 2016, la Ville de Herve édite des « chèques-commerces » d’une valeur de 5 ou 15 €, valables un an, uniquement dans les commerces partenaires de l’opération (à ce jour, une septantaine de commerces) et intégralement remboursés par l’administration communale. Ils sont disponibles à l’achat pour permettre d’offrir la liberté et le plaisir de choisir.

Jean-Marc Monseur, l’Echevin du Commerce, explique la nouvelle mesure. "Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2020, nous lançons le « Bon Go to Herve » : par tranche d’achat de 20 € de chèques-commerces, le citoyen se verra offrir un chèque supplémentaire de 5€. Une pastille spéciale sera collée sur les chèques-commerces de 5 et 15 € existants. Ces chèques en édition limitée ne seront valables que dans les commerces non alimentaires ainsi que dans l’Horeca et auprès des ambulants du marché."

Ces chèques spéciaux pourront donc être écoulés dans divers secteurs, pour autant que les commerces adhèrent au réseau : le « Bien-être » (coiffeurs, salons d’esthétique, parfumerie…), les « Saveurs » pour l’HoReCa et les commerçants ambulants du marché de Herve, tout ce qui concerne le « Dressing » (habillement, bijouterie, chaussures…) ou encore les « Loisirs » (librairies, décoration, sport, photographie, matériel informatique, électroménagers…).

"Pour compléter et augmenter les commerces partenaires, un courrier a été envoyé pour inciter les commerçants à s’affilier", précise l’Echevin. "La liste va donc s’étoffer au cours des prochains jours. Elle est déjà disponible sur www.herve.be et sera également annexée aux Bons Go To Herve offerts."

Étant donné que le Centre Administratif Marie-Thérèse fonctionne toujours sur rendez-vous, il est impératif de commander vos Bons Go to Herve par téléphone ou par mail.