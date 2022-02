C'était la cohue vendredi soir à de nombreuses stations essence! Et pour cause, ce samedi, les prix de l'essence et du diesel ont atteint des records : l'essence 95 affiche un maximum de 1,8690 euro le litre, la 98 atteint 1,9770 euro le litre et le diesel est monté à 1,9270 euro le litre.

Cette hausse était annoncée et, par conséquent, de nombreux automobilistes ont voulu aller faire leur plein avant. Ainsi, vendredi soir, c'était la cohue dans de nombreuses stations service, comme à la Dats24 à Herve ou encore à la Lukoil d'Ensival où il y avait encore des files à 21 h...

A Verviers, la Q8 du rond-point Kermadec en garde même des stigmates. Le tuyau d'une pompe a été tout bonnement coupé de son pistolet. La raison de cet acte n'est pas connue.

En région liégeoise, on a également constaté une certaine affluence vers des stations-services. C'était notamment le cas du côté de Seraing, à la Dats24 rue Puit Marie où, en soirée, la file de véhicules dépassait largement le site du magasin Colruyt voisin...