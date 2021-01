Tout le monde aura suivi les événements de chaos et de violences à Washington, et l'invasion sans précédent historique du bâtiment du Congrès par des manifestants pro-Trump. Et nos politiques belges de dénoncer ces faits qui viennent heurter la démocratie.



C'est ainsi que le conseiller communal Ecolo Hajib Elhajjaji a publié mercredi soir sur sa page Facebook le texte suivant :



"Pensées aux citoyens américains qui aspirent au changement... suite à l'ère Trump. #Washington #USA".

Un message auquel la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion a posté en commentaire : "Comme à Verviers où Hajib cherche aussi à détourner la démocratie".



Un commentaire qui n'a pas manqué de faire réagir de nombreux citoyens et élus verviétois tel que le chef de groupe PS et député fédéral Malik Ben Achour :



"Honte, indécence, indignité, bêtise, folie, égocentrisme... Je n'ai pas de mots !

Pensées émues pour Michel Audiard qui savait comment les reconnaître...

#aucunsensderealite

#commentcasepassesuruneautreplanete?"

Un peu plus cocasse "Muriel ?" écrit l'ex chef de groupe PS et ex-bourgmestre Jean-François Istasse, comme pour se demander si elle est bien à l'origine de ce message maladroit.

Il est vrai que pour une bourgmestre, comparer un élu communal aux agissements des partisans de Donald Trump qui prennent d'assaut le Capitole, il y a de quoi se poser des questions.



Pour ceux qui auraient perdu le fil des événements verviétois, précisons que le conseiller communal pourrait revendiquer un poste d'échevin au sein d'une majorité communale Cartel (MR-CDH-Nouveau Verviers)-PS-Ecolo si les négociations (toujours en blocage) finissent par accoucher en ce début d'année, écartant définitivement Muriel Targnion (ex-PS) du siège mayoral, avec ses acolytes Alexandre Loffet et Laurie Maréchal (ex-PS, les Indignés).



Voilà un fait de plus qui vient descendre encore plus bas le niveau politique à Verviers dont la crise s'apparente depuis cet été à la série Dallas entre retournements de veste, motions, démissions, attaques verbales, blocages...