Verviers Des formations "Coup de poing pénuries" vont être organisées…

C’est la première fois que quatre entreprises wallonnes s’unissent pour former des demandeurs d’emploi à une profession très prisée : celle de fontainier. La SWDE (Société wallonne des eaux), Wanty, Nonet et Tegec sont en effet à la recherche de 66 personnes prêtes à endosser ce rôle au sein de leurs sociétés.

Conscientes qu’il s’agit de profils rares, elles ont sollicité le Forem afin d’organiser une nouvelle campagne de formation "Coup de poing pénuries" (une opération similaire avait déjà été lancée en 2019). Cinq séances d’information et trois formations sont d’ores et déjà programmées pour l’été par le centre de compétence Polygone de l’eau, situé rue de Limbourg à Verviers. "À l’issue de cette formation, qui allie la théorie et la pratique et qui est à peu près de 6 mois, il y aura une garantie d’être engagé à hauteur de 80 %", explique la ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation Christie Morreale (PS). Et certainement une chance de décrocher le Graal, à savoir un CDI. Lors des précédentes campagnes, 100 % des candidats formés ont trouvé un emploi