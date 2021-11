Le tribunal correctionnel d'Eupen s'est penché mercredi après-midi sur une sordide affaire de moeurs. Un quinquagénaire originaire de Bütgenbach est accusé d'avoir abusé de 10 enfants entre 1998 et 2021. Toutes les victimes, majoritairement des garçons, étaient issues de son entourage proche: des neveux, petits-neveux ou enfants d'amis proches. Les faits ont été découverts en avril 2021 lorsque le police fut prévenue d'abus sexuels sur des enfants à Bütgenbach. Rapidement après l'arrestation du suspect, il est apparu que plusieurs enfants avaient été victimes d'abus sexuels et de viols commis par le prévenu. "Entre 1998 et 2021, le prévenu est accusé d'avoir abusé de neuf garçons et d'une jeune fille, durant plusieurs années. La plus jeune victime était âgée de quatre ans lorsque les premiers faits ont été commis", a indiqué la substitut du procureur du Roi qui a comptabilisé un total de 620 faits. À ces viols et agressions sexuelles, il faut en ajouter d'autres qui sont prescrits.

La procureur est d'avis que toutes les préventions sont établies. Elle réclame une peine de 15 ans de prison.

De son côté, le prévenu reconnait les faits et explique ne pas comprendre comment il en est arrivé à poser de tels actes alors qu'il a lui-même été victime d'abus sexuels durant son enfance.

Le jugement est attendu le 8 décembre.