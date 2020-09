Lors de sa prise de parole ce lundi soir, Muriel Targnion s’est dite heurtée des propos faits au point du vote de la motion "mixte", "à l’exception du groupe Ecolo et de Claude Orban (CDH)". "Un grand nombre citoyens sont révoltés par ce qui se passe", a-t-elle fustigé. "Si demain je vais au Conseil d’État, c’est pour faire respecter la loi et pour que la loi soit établie. Je ne préjuge pas que j’ai raison, les juristes sont divisés sur la question. Le but de cette démarche pour Verviers mais aussi pour toute la Wallonie : que le code de la démocratie locale puisse être respecté". Avec l’aide de son avocat, Muriel Targnion avait en effet dit envisager un recours au Conseil d’État pour trancher de la légalité de la fameuse motion. Elle a finalement déposé son dossier ce mardi. La désormais conseillère indépendante a remercié les 3 000 citoyens qui l’ont élue "comme bourgmestre démocratiquement". Elle s’est dite sereine après avoir passé ces cinq années à la tête de la ville. Elle a conclu en reprenant le texte de l’écrivain français André Gide "Le temps qui passe" "qui reflète parfaitement mon état d’esprit aujourd’hui".