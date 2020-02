Le nouvel échevin verviétois des Affaires économiques et du Commerce, Antoine Lukoki (PS), a récemment envoyé un courrier au ministre fédéral des Finances, Alexander De Croo (Open VLD), plaidant pour une réévaluation, sous-entendu à la baisse, du revenu cadastral des rez-de-chaussée commerciaux de la rue du Brou et la rue de l’Harmonie dans un premier temps, et puis plus globalement du centre-ville verviétois dans un second temps.

Dans cette lettre envoyée au ministre des Finances, l’échevin verviétois précise tout d’abord qu’il se fait "le relais d’une demande qui est adressée aux autorités verviétoises par divers propriétaires de cellules commerciales vides du centre de Verviers", précise-t-il.

Il ajoute ensuite dans ce courrier que, dans le cadre de la politique verviétoise de soutien au tissu commercial local, les autorités de la Cité lainière souhaiteraient "attirer l’attention sur la thématique du revenu cadastral tel que fixé par la matrice cadastrale dont la gestion demeure une compétence de l’État fédéral".

En l’occurrence, le revenu cadastral est déterminé par la valeur locative des biens immobiliers établie en 1975. "Vu l’évolution du marché locatif commercial du centre-ville de Verviers, compte tenu également de l’évolution du comportement des consommateurs, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de la conservation d’une valeur locative de référence à un niveau qui n’a plus de réalité économique sur le terrain", relate dans cette lettre l’échevin verviétois du Commerce.

En faveur d’une phase test

La proposition d’Antoine Lukoki pour remédier à la situation actuelle consiste dès lors à "réévaluer, dans une phase test, le revenu cadastral des rez-de-chaussée commerciaux de l’artère commerçante comprenant la rue du Brou et la rue de l’Harmonie en se basant sur la réalité des loyers pratiqués. Si ce test s’avère concluant, la procédure de réévaluation pourrait être étendue au reste du périmètre à vocation commerciale du centre de Verviers".