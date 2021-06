Verviers : réfection complète du pont de la Raye Verviers Aude Quinet © Tonneau

C’est un pont fort peu connu des Verviétois et très peu utilisé par ceux-ci. Traversant la Vesdre, il permet de relier la rue du Purgatoire à la rue de la Raye et assurer la communication avec son hameau. Situé non loin de la ligne de chemin de fer ; il constitue la limite entre Ensival (Verviers) et Pepinster. [...]