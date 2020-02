Optimiste et enthousiasmée par les valeurs vertes !

Née le jour de Noël de l’année 1989, Anne Kelleter a grandi à Raeren, commune germanophone de l’est de la province de Liège. “Mon père est technicien du son et ma mère éducatrice, mes parents ne sont donc pas des universitaires, ce qui est assez rare dans le monde politique, commence l’intéressée, j’ai également du côté de mon papa un demi-frère de dix-huit ans de moins que moi.”

Après avoir effectué ses primaires à Raeren et ses secondaires à Eupen, Anne Kelleter est partie vivre six mois à Madrid, avant de réaliser un bachelier en communication à l’Université de Liège. Elle avait d’ailleurs à cette époque un kot en Cité ardente. Elle est ensuite entrée comme journaliste à la BRF en 2011, alors qu’elle avait entamé un master en Arts du spectacle.

De la BRF à Ecolo

Anne Kelleter a continué à travailler au sein de la radio-télévision de la communauté germanophone jusqu’au début de l’année 2019, date où elle a pris une décision qui allait changer sa vie. “J’adorais mon travail de journaliste, souligne-t-elle, mais lorsque j’ai été contactée par le parti Ecolo pour savoir si j’avais envie de me présenter en tant que tête de liste au sein de l’arrondissement verviétois, j’ai décidé d’accepter le challenge.”

Neutralité politique des journalistes oblige, elle a alors quitté son poste à la BRF pour se lancer dans la campagne des élections régionales de mai 2019, avec le succès que l’on connaît. Novice en politique, Anne Kelleter a en effet obtenu 6 421 voix de préférence, de quoi être confortablement élue comme députée régionale.

Au sein du Parlement wallon, Anne Kelleter a un œil attentif sur différentes thématiques qui lui sont particulièrement chères, comme l’environnement, l’agriculture ou encore l’alimentation.

“Je suis quelqu’un de très optimiste, je suis enthousiasmée par les valeurs vertes. C’est le moment ou jamais de faire changer les choses, relate la députée écologiste. Je pense par exemple qu’il est essentiel de permettre à tous d’avoir accès à une nourriture de qualité. Il faut pour cela favoriser les circuits courts, réapprendre d’où viennent et comment sont produits nos aliments, permettre aux agriculteurs d’avoir une rémunération correcte et d’être appréciés à leur juste valeur…”

À côté de son engagement politique, Anne Kelleter participe à un projet d’habitat groupé, à Lontzen. “Avec mon compagnon ainsi que quatre autres ménages, nous avons racheté il y a 3 ans une vieille ferme que nous sommes en train de transformer en cinq habitations de la manière la plus écoresponsable possible, sourit la députée, nous avons aussi acquis 2,5 hectares de prairie où nous souhaitons développer de la permaculture. C’est un projet qui me tient vraiment à cœur.”