Verviers La rue Spintay est rouverte à la circulation dans son tronçon compris entre le rond-point Martyr et la rue Fyon, depuis ce jeudi. Un itinéraire complet de déviation est établi par l’entrepreneur via la rue Spintay en direction de la rue Fyon. La circulation est interdite à tous conducteurs venant de la rue de la Montagne en direction de la rue Spintay (obligation de prendre la direction via la rue Fyon). Une zone de chantier sécurisée et isolée est établie, sans entrave pour la circulation. Des barrières appropriées et solidarisées entre elles clôturent la zone de chantier. L’arrêt et le stationnement sont interdits des deux côtés de la chaussée. A.Q.