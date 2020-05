Deux jours par semaine, sans matériel scolaire

"Après le passage de notre conseiller en prévention dans chacun de nos établissements et les dispositions mises en place, nous estimons que les conditions sont réunies pour l’accueil des élèves et des membres de notre personnel, à condition que toute une série de mesures soient scrupuleusement respectées", a indiqué Sylvia Belly, échevine de l'Instruction publique à Verviers.

Cependant, pour les enfants qui ne seront pas présents à l’école à partir du 18 mai, l’enseignant s’assurera qu’ils bénéficieront des mêmes matières que les élèves présents. On précise encore à Verviers que les horaires et les jours scolaires seront modifiés et réduits à 2 jours par semaine.

Les enfants resteront à l’école de 8h10 à 14h30 en continu. Aucune reprise sur le temps de midi ne sera acceptée.

Le premier jour, les élèves recevront un masque et devront se laver les mains ou faire usage du gel hydro alcoolique dès l’entrée dans l’établissement.

Les élèves sont priés de venir sans leur matériel scolaire (pas de mallette). Le nécessaire leur sera fourni pour permettre le travail quotidien.

Les élèves doivent être obligatoirement munis de leur repas de midi froid et de collations pour la journée. La pause de midi se fera dans la classe, ou à l’extérieur suivant la météo. Une période de 30 minutes y sera consacrée, surveillée par l’enseignant

Reprise le 2 juin pour les élèves de première et deuxième primaires

"Concernant les élèves de première et deuxième primaires, le collège a décidé de n’envisager la reprise qu’à partir du mardi 2 juin. Une évaluation de reprise possible ou non sera réalisée entre-temps. Les garderies continueront à être assurées pour les enfants dont les parents travaillent et n’ont pas d’autre solution de garde. Le cas échéant, l’inscription préalable est obligatoire. Je vous invite à prendre contact avec votre Direction pour plus de détails", poursuit l'échevine.

Et de préciser encore que "seuls les enfants ne présentant aucun signe de maladie sont autorisés à reprendre le chemin de l’école. Si votre enfant présente un quelconque symptôme connu du virus, la Direction vous contactera pour venir le rechercher".