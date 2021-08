Après une édition 2020 annulée en raison des conditions sanitaires, la Foire agricole de Battice revient au pays de Herve les 4 et 5 septembre prochains.



La Foire Agricole, qui accueille chaque premier week-end de septembre près de 25 000 visiteurs, 2 000 animaux et 150 exposants sur son champ de foire de 10 hectares en sera à sa 31e édition.

Une édition toutefois particulière puisque que les visiteurs devront se munir du Covid Safe Ticket et de leur pièce d'identité pour entrer sur le champ de foire. Mais une fois sur le site, "il n'y aura plus de mesures sanitaires comme le port du masque ou la distanciation", explique Pascale Larondelle, secrétaire. Pour faciliter l'accès, une zone de testing rapide sera installée rue de Maastricht sur le parking visiteurs (Fybreglass) (gratuit de 12 à 18 ans, 10 € adultes). Nouveauté cette année : une billetterie est en ligne sur le site web de la Foire (https://www.foireagricole.be). Les entrées se feront à l'aide d'un QR code "ce qui nous permettra de savoir combien de personnes à la fois sont sur le site".



Cette année, la Foire a pour thème le «Smart Farming», "car les fermiers sont aussi connectés", explique Benoît Wyzen, directeur de la foire. L’occasion de découvrir les derniers outils technologiques dédiés à l’agriculture, qui permettent notamment une gestion raisonnée, une amélioration des performances, ainsi qu’une réduction des coûts de production.



Un large programme



La Foire se fera cette fois sans l'école des jeunes éleveurs qui rassemble des jeunes provenant de 20 pays différents.

Parmi les animations, on retrouve notamment les concours de bovins et ovins, mais aussi d'ânes (première), des démonstrations (Jumping, Pony Games, métiers du cheval...), expositions, jeux pour enfants,promenade en poneys, la mini-ferme pédagogique de l'UAW, mais aussi l'incontournable Village Gourmand, avec un nouvel "espace pique-nique". Il y aura aussi quelques nouveautés avec les animations pour les enfants autour de la ferme (UAW, Maison du Tourisme) et un mur d’escalade. Tout le programme sur https://www.foireagricole.be © Tonneau

Notons que la journée des écoles aura lieu le 3 septembre avec cette fois uniquement les 6e primaires. 720 enfants participeront à 42 ateliers.

Cette 31e édition marquera le premier événement populaire d'envergure qui se déroulera sur le plateau de Herve et dans l'arrondissement depuis la crise sanitaire. Un test grandeur nature.