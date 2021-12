Renforcement ou maintien de la pression exercée durant l’année, attendez-vous à croiser des policiers ces 31 décembre et 1er janvier.

Dernier jour de l’année ce vendredi! Jour de fête pour la plupart, jour de déplacement en famille ou chez des amis pour d’autres… et jour de travail pour certains. Avec, parfois, des contacts entre les trois sphères. Et la rencontre peut parfois prendre la forme d’un contrôle mené par la police afin de lutter contre la surconsommation d’alcool au volant.

Ainsi, les zones de police de l’arrondissement de Verviers seront de sortie... "On s’accorde toujours, entre chefs de corps, pour que des contrôles réguliers se tiennent à la même période sur l’arrondissement mais il n’y a pas une coordination spécifique entre nous sur l’heure ou le lieu. Sauf le jour J, si on est posté sur la frontière avec une autre zone de police, alors on l’informe", avance Alain Barbier, premier commissaire divisionnaire pour la zone de police Vesdre.