L'affaire de la rue Spintay se poursuivra désormais en justice... City Mall a en effet déposé un recours en extrême urgence devant le conseil d’État contre l’arrêté pris par la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion.



Celui-ci ordonne, sur base d'un rapport en stabilité effectué en urgence par la Ville, la démolition - pour le 12 février au plus tard - de 18 immeubles tout en préservant certaines façades, et ce malgré un consensus trouvé entre la fonctionnaire déléguée et City Mall quelques jours plus tôt sur "un processus coordonné de potentielle démolition partielle préservant bon nombre de façades" via l'actualisation par l'Awap de l'inventaire des façades à conserver compte tenu de leur valeur historique/et ou architecturale.