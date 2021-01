Les démolitions des maisons de la rue Spintay (n°11 à 31 et 91 à 109) faisant l'objet d'une ordonnance de la bourgmestre Muriel Targnion du 15 décembre dernier sont annulées à la demande de la Région wallonne. Dans une lettre envoyée au collège de la Ville de Verviers, la fonctionnaire déléguée avait pointé la valeur architecturale et historique de plusieurs des maisons promises à la destruction et que toute démolition nécessite l'introduction d'un permis d'urbanisme. Et la fonctionnaire déléguée d'insister : "la contre-expertise organisée par la Ville en urgence, sur une période de quelques jours, est insuffisante".

Ce mardi, la Région wallonne et City Mall se sont accordées sur le principe de la réalisation d'une nouvelle étude de stabilité à la demande et aux frais de la Région wallonne, moyennant l'accord du Gouvernement wallon. Elles ont aussi convenu l'actualisation par l'Awap de l'inventaire des façades à conserver compte tenu de leur valeur historique/et ou architecturale.



Qu'à cela ne tienne, la bourgmestre Targnion persiste sur les démolitions, justifiant la sécurité publique des citoyens, sur base de la contre-expertise contestée par la Région wallonne et réalisée par Lacasse-Monfort portant sur l'analyse de la stabilité des bâtiments n°15 à 107/109, le 25 janvier dernier. Ce rapport décrivant selon le courrier de la bourgmestre "l'état de chacun des immeubles examinés et explique le processus de dégradation en cours", précise la bourgmestre, sur base de trois éléments : ceux dont seul l'intérieur constitue un danger pour la sécurité publique ; ceux dont seule la façade constitue un danger ; et ceux dont l'intérieur et la façade constitue un danger".

Dès lors, la bourgmestre dit prendre l'arrêté suivant :

- la démolition urgente de 18 immeubles pour le 12 février au plus tard, parmi lesquelles démonter et entreposer les éléments de façade des immeubles 23/25, 27, 33/35, 53 et 105 ; et épingler la façade des immeubles 95 et 97.



- démonter les cheminées des immeubles 37 et 71/73, rendre conforme l'épinglage du pignon de l'immeuble 39/41, nettoyer l'ensemble des façades, etc.

- enfin, la réalisation d'une expertise complémentaire pour les immeubles 37, 39/41, 59/61, 67/69, 71/73, 79/81, 83, 85, 87/89, pour le 5 février au plus tard.