Le couperet est tombé pour la rue Spintay. Après trois mois de débats, de combats des défenseurs du patrimoine, et d'un recours au conseil d'Etat par la promoteur, la bourgmestre a pris un nouvel arrêté de démolition ce mardi 8 mars, pour cause d'instabilité des bâtiments abandonnés. Au total, 18 immeubles vont être démolis et quatre seulement resteront sur pied.



Cet arrêté stipule que la S.A. City Mall Verviers est tenue de procéder à la réalisation des travaux et des modalités d’exécution suivants : la démolition (avec maintien des sous-sols et stabilisation de la rue Spintay) des immeubles n°1/3/5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/19, 21, 29/31, 51, 55, 59/61, 63/65, 67/69, 75/77, 91, 93 et107/109 ; le démontage minutieux des façades d'intérêt patrimonial de la rue Spintay (démontage manuel à la nacelle), entreposage des éléments démontés garantissant leur bonne conservation en vue d’un remontage (entreposage soigneux et organisé par bâtiment, à l’abri des intempéries) et démolition (avec maintien des sous-sols et stabilisation de la rue Spintay) des immeubles n°23/25, 27, 33/35, 37, 39/41, 53, 71/73, 95, 97 et 105, étant précisé que la conservation des éléments n’est requise que si 75% des pierres parviennent à être démontées sans se casser ; et enfin la consolidation des immeubles 79/81, 83, 85 et 87/89.

Ces travaux devront débuter au plus tard le 24 mars 2021 et devront être terminés pour le 30 juin 2021, ce qui laisse à la S.A. City Mall Verviers un délai de 3 mois.

A noter que la Ville entend convier l'Awap lors des travaux de démontage, en l’avertissant de ceux-ci au plus tard 3 jours ouvrables avant leur réalisation.



Rue interdite à la circulation



Une zone sécurisée et isolée est établie rue Spintay à hauteur des immeubles désignés avec entrave pour la circulation depuis le 15/12/2020 et ce, jusqu'à la démolition complète du chantier de démolition des immeubles et jusqu'à ce que le périmètre de sécurité soit enlevé.

La circulation sera interdite à tous conducteurs rue Spintay en voie sans issue, en excepté circulation locale, double sens de circulation des deux côtés de la rue (côte rond-point Martyr et côté rue de Dison).

Un itinéraire complet de déviation sera établi via la rue du Marteau, le Pont du Chêne, la rue de Dison, la rue de la Montagne et la rue du Châtelet celle-ci sera mise à double sens de circulation.

La circulation sera interdite à tous conducteurs venant de la rue de la Montagne en direction de la Spintay.

Un courrier explicatif sera distribué par le demandeur aux riverains et commerces concernés.

L’arrêt et le stationnement seront interdits des deux côtés de la chaussée dans la zone sécurisée et sur les itinéraires de déviations vu les nécessités réelles à la fluidité du trafic.