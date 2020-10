Le 10 septembre 2019 vers 13 heures, en région germanophone, une dame âgée a été victime du vol de sa carte bancaire alors qu’elle venait de l’utiliser dans un magasin à Eynatten.

Les auteurs ont effectué de nombreux retraits dans les villes d’Eynatten, Verviers et Bruxelles.

Le 1er individu est âgé de 30 à 40 ans. Il est de corpulence forte avec un ventre proéminent. Il porte un bouc fin et est équipé de lunettes solaires et d’une casquette. Il était vêtu d’un jean bleu délavé et d’un T-shirt blanc, il était en possession d’un sac à bandoulière foncé.

Le 2ème individu est âgé de 35 à 45 ans. Il est des corpulence moyenne. Il portait des lunettes solaires et une casquette à carreaux. Lors d’un fait, il était vêtu d’un pantalon foncé et d’un sweat à capuche foncé avec des cordons clairs. Lors d’un autre fait, il était vêtu d’une chemise claire, d’un gilet bleu et d’un pantalon en toile claire.

Le 3ème individu est âgé d’une quarantaine d’années. Il est de corpulence moyenne, il a les cheveux foncés et une calvitie naissante. Il était vêtu d’un pantalon gris clair, d’un T-shirt blanc avec des motifs et d’une veste en jeans délavé. A d’autres moments, il portait une veste en tissu foncé et une casquette. Il portait également des lunettes solaires.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec elle via le numéro gratuit : 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu