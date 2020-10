Ce mercredi, dans le cadre de son Plan local propreté - en passe d’être finalisé - et à l’occasion du grand nettoyage d’automne, la commune de Stoumont lance l’application "Fix-My-Street Wallonie". L’objectif ? Réduire le nombre de déchets sauvages sur le territoire communal. Stoumont est la troisième commune de Wallonie (après Erquelinnes et Marche-en-Famenne) et la première commune de la province de Liège à se doter de cet outil numérique au service de la population.

Proposée en collaboration avec Be WaPP ASBL, "il s’agit d’une application accessible pour tous les citoyens gratuitement afin qu’ils puissent signaler des dépôts sauvages ou un éclairage défectueux par exemple, et nous permettre d’apporter une solution rapide au problème", explique Tanguy Wéra, échevin de l’Environnement. "Cela permettra aussi de diminuer les ambiguïtés d’information entre le citoyen et la commune. Il poste une photo avec la description du problème et suite au signalement, on peut lui donner l’information que sa demande est en traitement ou non." Car si Stoumont n’est pas particulièrement touchée par le dépôt clandestin, "elle est traversée par plusieurs routes régionales où des déchets sont jetés et qui donnent une mauvaise impression générale de la commune".

Parmi les autres actions de ce Plan local propreté citons la mise en place d’une campagne de sensibilisation aux entrées de la commune, l’équipement des Ambassadeurs de la propreté à la collecte des déchets, la mise en place d’une machine de déconsignation, etc.