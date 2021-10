On y est! Le dossier phare de la mandature (des deux dernières mandatures, même) s’active enfin à Herve. Le site Chapelier, confié à l’association Bernard Construction – Cordeel SA, et supervisé par les architectes Baumans-Deffet et Roger Garsoux, vient d’entamer la phase 1A.

Sur ces 13 000 m2 sont prévus 82 logements, un espace horeca, des surfaces commerciales, une profession libérale, des espaces publics (avec la place Chapelier) et 446 places de parking dont 229 emplacements publics et 80 places pour les commerces. L’ardoise pour la Ville de Herve flirte avec les 4,5 millions pour un coût total qui se situe entre 25 et 30 millions d’euros.

[...]