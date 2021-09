La Wallonie a aujourd’hui vacciné totalement près de 80% de sa population adulte. Afin d’augmenter le taux de vaccination des plus jeunes et des citoyens, quatre nouvelles antennes de vaccination fixes et mobiles ouvriront leurs portes début de semaine prochaine.

Elles seront installées à proximité de plusieurs établissements d’enseignement supérieur et dans quelques communes dont le taux de couverture vaccinale peut encore être augmenté, y compris dans certaines communes qui ont été sinistrées par les inondations de juillet dernier. Concrètement une de ces antennes sera opérationnelle en province de Liège.

Cette antenne mobile circulera dès lundi dans la région de Verviers. Elle sera accessible aux citoyens, sans rendez-vous, de 9 h 30 à 19 h 30 :

À Plombières le 20 septembre et le 11 octobre pour les secondes doses ;

À Verviers le 21 septembre et le 12 octobre pour les secondes doses ;

À Waimes le 22 septembre et le 13 octobre pour les secondes doses ;

Sur le Campus de La Reid de la HEPL le 23 septembre et le 14 octobre pour les secondes doses ;

À Malmedy le 24 septembre et le 15 octobre pour les secondes doses ;

À Dison le 25 septembre et le 16 octobre pour les secondes doses.