Hélas, une quinzaine de leurs congénères se sont noyés dans leurs excréments après être tombés dans la fosse à lisier d’un élevage industriel

Dans la soirée de mercredi, l’asbl Animaux en Péril basé à Meslin-l’Evêque (Ath) et plusieurs autres refugs wallons (Animal sans Toi..t, Tabula Rasa et Help Animals) ont dû intervenir sur le territoire de Soumagne, en province de Liège, afin de prendre en charge dix cochons qui ont survécu à l’horreur.

Suite à l’effondrement de caillebotis (sol ajouré) dans un parc d’engraissement, plus d’une vingtaine de cochons sont tombés dans la fosse à lisier d’un élevage industriel. Ils y sont restés de nombreuses heures, mais une quinzaine d’entre eux se sont noyés dans leurs propres excréments.

Grâce à la spectaculaire intervention des pompiers, dix cochons ont pu être sauvés et confiés aux quatre refuges précités. « Cette intervention a pu révéler une fois encore, auprès de nos équipes, toute l’abomination que représentent ces élevages »

Les pauvres bêtes ont rejoint, tard dans la soirée, les installations d’Animaux en Péril et des autres refuges. Ils sont complètement épuisés mais vont maintenant bénéficier des meilleurs soins.