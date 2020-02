C’est la tradition : à cette période de l’année, Malmedy vibre au rythme de son célèbre carnaval. Et ce, depuis plus de cinq siècles. En effet, cette année, le Cwarmê, classé au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en est à sa 562e édition !

Les festivités ont débuté dès ce samedi, dans la salle de la Fraternité, avec la remise des pouvoirs par le bourgmestre au Trouv’lê, Yvan Michel, qui officie dans ce rôle pour la deuxième et dernière année.

Un cortège sous la pluie

Véritable point d’orgue des festivités, le grand cortège carnavalesque du dimanche après-midi a quant à lui été marqué cette année par un temps particulièrement maussade : la pluie et le vent étaient bien au rendez-vous. Pas de quoi cependant décourager un nombreux public, certes moins dense qu’à l’accoutumée, mais bien décidé à faire la fête et à profiter du carnaval malmédien.

Comme de coutume, différentes animations étaient proposées par les participants du cortège, composé de nombreuses sociétés et de leurs suites de masqués. Au Cwarmê, il existe 15 types de masques traditionnels. D’ailleurs, cette année, les Longs Nez étaient environ 1 200, un nombre record pour le type de masque le plus représenté au sein du cortège.

Au départ de la place de Rome et au rythme des fanfares, les participants au cortège et les différents chars ont défilé à partir de 14 h dans les artères du centre-ville de Malmedy, le tout dans la joie, les confettis et la bonne humeur.

Après le défilé, place aux bânes corantes, où chacun a continué à se balader, toujours masqué, dans les rues de Malmedy jusqu’au rassemblement final, aux alentours de 18 h 30 sur la place Albert Ier.

Les festivités malmédiennes se poursuivront encore ce lundi et ce mardi, avant de se clôturer avec le brûlage de la Haguète.

Enfin, le Cwarmê a également décidé d’être plus écologique cette année, avec la mise à disposition de 80 000 gobelets réutilisables. L’expérience a été menée à la salle la Fraternité et à l’Espace tourisme et sera généralisée dès 2021.