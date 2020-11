C'est une belle découverte qu'ont faite les ouvriers dans le cadre de la rénovation encours de la galerie Léopold II et du pavillon Marie-Henriette dans le parc de 7 heures à Spa. Il s'agit du carrelage d’origine du pavillon Marie-Henriette, dissimulé jusqu'ici par un autre recouvrement. "On ne s’y attendait pas parce qu’on n’avait pas des plans des carrelages. C’était vraiment une découverte", s'est réjoui Paul Mathy, échevin des Travaux de Spa auprès de nos confrères de Vevia. "Ils étaient vraiment très beaux et très bien entretenus encore. Ce sur-carrelage les a protégés pendant des années".

Dans un état de conservation remarquable, ils vont pouvoir être restaurés, morceau par morceau, avec méthode et patience.

Enfin, pour la restauration de la toiture du pavillon, "il faudra réussir à concilier respect du patrimoine et solidité de la structure à long terme". Tout comme l’assemblage des différentes colonnes et éléments de la galerie, Léopold II une fois qu’ils auront été restaurés à la fonderie.



Attendue depuis 20 ans, rappelons qu'il s'agit d'une restauration lourde mais aussi délicate: l’ensemble datant de 1878 est classé au patrimoine monumental exceptionnel de Wallonie et doit être rénové à l’identique. Démarrés le 14 septembre dernier, les travaux vont durer un an et demi et ont un coût : 7,5 millions d’euros.