C’est l’idée qui sera soumise par le groupe Alternative-plus au prochain conseil.

Un casino, des thermes, de nombreux commerces et de l’Horeca, sans oublier les spectacles, les concerts, du théâtre… il se passe toujours quelque chose à Spa, cité thermale, ville touristique. Mais un “loisir” manque assurément à cette liste : le cinéma.

Ce constat, c’est celui dressé par le groupe Alternative-plus, dans l’opposition au conseil communal : “il n’existe plus de complexe de cinéma à proprement parler sur notre territoire depuis de nombreuses années”. Pour jouir du 7e art, le Spadois doit en effet se rendre à Stavelot ou à Verviers, voire à Liège. Ce n’est certes pas le bout du monde mais, aujourd’hui, une “alternative” est donc proposée par Alternative-plus… un cinéma en plein air. Cette idée sera évoquée lors du prochain conseil communal, du 20 février.

“Considérant l’importance de proposer des activités adaptées notamment aux jeunes et suite à diverses discussions, nous avons décidé de créer un dossier relatif à la création d’un cinéma en plein air à Spa”, explique Arnaud Weber, conseiller d’Alternative-plus. “Je pense que cela pourrait constituer une ouverture supplémentaire vers la culture”.

Concrètement, c’est sur le parking de délestage situé à côté de la gare de Spa que le choix s’est porté… “un lieu étudié”, assure encore le conseiller. “Le choix de la gare n’est pas anodin en effet, il permettrait de faire connaître le parking de délestage qui est très peu fréquenté. Celui-ci dépasse largement les 1 000m² et il est tout à fait envisageable de privilégier ce lieu pour un tel projet”.

Avec le commerce

Alternative-plus, qui semble avoir bien réfléchi à ce projet, propose en outre d’associer les commerçants spadois, en diffusant quelques publicités en prélude aux séances.

“Concrètement, ce projet de Spa ciné se base sur trois macro-objectifs : rendre plus accessibles encore la culture et le monde cinématographique, donner la possibilité aux commerçants de Spa de diffuser leur publicité avant la projection et de vendre leurs produits et enfin faire connaître le parking de délestage qui semble sous-exploité et peu fréquenté”… Pourquoi pas ?