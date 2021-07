Dans la soirée du samedi trois juillet, huit permis de conduire ont été retenus par la zone de police Fagnes à la suite de contrôles. "Le service roulage de la ZP Fagnes a procédé à des contrôles alcool et drogue ce samedi 03 juillet en soirée", indiquent les policiers. Ces contrôles ont été effectués dans le centre de Spa et la zone du Laboru à Theux. "Huit permis de conduire ont été retenus", poursuit la zone. "Deux permis ont été retenus pour une durée de trois heures. Cinq permis ont été retenus pour une durée de six heures."

Un automobiliste a fortement dépassé les limites d'alcoolémie autorisées. " Un permis a été retiré immédiatement pour une durée de quinze jours. Le taux était le plus important, c’est-à-dire de 0.84 milligrammes par litre d’air expiré." Un véhicule a également été saisi par le parquet pour conduite sous déchéance du droit de conduire.